В Брянскэнерго более 83% всех обращений поступило дистанционно

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

В филиал «Россети Центр Брянскэнерго» за 10 месяцев 2020 года поступило 15305 обращений от потребителей. В связи с эпидемиологической обстановкой в области и ограниченной работой Центра и пунктов обслуживания потребителей для очного приема 83,6 % всех обращений поступило с помощью дистанционных сервисов.

Самым популярным удаленным каналом связи потребителей с энергопредприятием стал Личный кабинет на официальном сайте компании. Через него зарегистрировано 5184 обращения от жителей Брянской области, по телефону круглосуточной прямой горячей линии поступило 2911 обращений, через Единый портал электросетевых услуг - портал ТП-РФ – 344 обращения.

Удаленно подать заявку на предоставление услуг можно на сайте«Россети Центр» в личном кабинете клиента. Доступны единые федеральные онлайн-сервисы: Единый портал электросетевых услуг - ТП.РФ, мобильное приложение «Россети» для пользователей устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону Единого Контакт-центра по телефону 8-800-220-0-220.