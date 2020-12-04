В Брянске установили главную новогоднюю елку

Фото: "Типичный Брянск".

В пятницу, 4 декабря, в круглом сквере установили главную новогоднюю елку. Ее привезли с улицы Матросова в Бежицком районе. Она росла у дома семьи Хромых больше 30 лет.

Откуда елочка в центр города пришла?

В пятницу, 4 декабря, спилили, привезли и установили главную елку города в сквере Карла Маркса. Зеленую красавицу уже в ближайшие дни нарядят игрушками и гирляндами.

Главная елка прибыла на Круглый из Бежицкого района. Три десятка лет росла она у дома №6 на улице Матросова и радовала хозяев своей пышной красотой. Посадил ее сын Федоры Лукьяновны Хромых. Анатолию на тот момент самому было под тридцать. К сожалению, в 1996 году он ушел из жизни. А елочка у крыльца родительского дома напоминала о нем все эти годы. Федора Лукьяновна с трепетом и любовью относилась к зеленой красавице. Сейчас женщине 92 года. Вместе с ней живет ее дочь Галина Захарутина.

Фото с елочкой на память. Фото: Марина АНТОНОВА

- Видя, как с годами стареет дерево, мы всей семьей приняли решение подарить елочку городу на Новый год, - рассказывает Галина. – Два года назад вместе с дочкой звонили в администрацию Советского района. Мы просто видели нашу елочку в роли центральной.

Заплатили 7 тысяч рублей

И вот в текущем году работники администрации приехали на Матросова, 6. Они оценили красоту елочки и решили, что именно она будет украшать сквер Карла Маркса.

- С нами заключили договор, - продолжает рассказ Галина Захарутина. – За елочку нам заплатили семь тысяч рублей. И вот, 4 декабря, нашу 14-метровую красавицу спилят. Не скрою, что жалко с ней расставаться. Но с учетом того, что дерево через два-три года окончательно состарится и утратит свою красоту, мы решили поступить именно так.

Чтобы спились дерево, пришлось отключить электричество на улице. Фото: Марина АНТОНОВА

К десяти утра спецтехника, а вместе с ней работники коммунальной службы и электрики прибыли к дому №6. Рабочий на вышке поднялся с тросом, и накинув его на ель, подцепил ее к подъемному крану. Одновременно снизу дерево подпилили бензопилой. После подогнали длинномерный грузовик, и аккуратно, чтобы не обломать пышные ветви, с помощью подъемного крана погрузили ель.

К верхушке привязали трос. Фото: Марина АНТОНОВА

До встречи на Круглом!

За работой Галина вместе с Федорой Лукьяновной наблюдали из окна. Трепет и сожаление можно было заметить в их глазах.

Дерево погрузили на трал. Фото: Марина АНТОНОВА

Ну вот и все… Уехала их зеленая красавица в центр Брянска. Грустным и светлым взглядом проводили ее хозяева и соседи.

Что ж, милая елочка, до встречи на новогодних праздниках в сквере Карла Маркса! Пусть твоя природная красота и яркий свет гирлянд дарят праздничное настроение взрослым и детям. Да, к сожалению, новогодние гуляния под запретом до 15 января. Но ведь сам Новый год не отменял никто. Вместе с жителями, гостями Брянска на свою уже нарядную, теперь новогоднюю, елочку придут полюбоваться Галина Захарутина вместе с дочерью и внуками.

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