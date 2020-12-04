Из-за коммунальной аварии в брянском Новозыбкове заменят трубу

Фото: администрация Новозыбкова.

Из-за коммунальной аварии в брянском Новозыбкове придется заменить часть трубы водопровода. Старая оказалась изношена на 80% и ремонту не подлежит.

Для замены необходим большой объем земляных работ, сообщают "Брянск.Новости.RU". Сложность в их проведении состоит в том, что рядом с системой водоснабжения проходят газопроводы высокого и низкого давления.

Напомним, трубу прорвало на пересечении улиц Полевой и Чапаева вечером 2 декабря.

- По социальным сетям прошла информация, что нужно набрать воды, - рассказала "КП-Брянск" жительница города. - Но в тот момент воды в кранах уже не было.

Авария затронула почти весь город. Вода пропала примерно к восьми часам вечера. Глава администрации пообещал, что водоснабжение восстановят к трем часам следующего дня. Но этого не произошло.

- В это время не организовали никакого подвоза воды, - говорит местная жительница. - Всю бутилированную воду без газа раскупили в магазинах. Хоть снег топи: ни в туалет сходить, ни помыться, ни попить.

К восьми часам вечера 3 декабря вода вернулась в дома в центре города. Но грязная и тонкой струйкой.

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