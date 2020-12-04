Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 14 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 286 пациентов, новых смертей от коронавируса не случилось, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 17883 человек подтвердили диагноз, вылечились 15440 жителей области, умерли 139 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3142 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 312470 раз.

Наибольшее число случаев коронавируса диагностировали в Брянске. Здесь заболели 97 человек. В Выгоничском районе зафиксировали 15 эпизодов, в Брянском – 12. Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 14 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 декабря 2020 года:

— Брянск – 7518 (+97)

— Брянский район – 2180 (+12)

— Дятьковский район – 780

— Карачевский район – 601 (+5)

— Жуковский район – 442 (+5)

— Комаричский район – 413

— Клинцы – 423

— Трубчевский район – 404

— Стародубский район – 375

— Новозыбков – 350 (+2)

— Унечский район – 351

— Выгоничский район – 363 (+15)

— Сельцо – 336 (+4)

— Фокино – 326

— Навлинский район – 310 (+5)

— Брасовский район – 277 (+2)

— Погарский район – 272 (+5)

— Климовский район – 246

— Почепский район – 230 (+2)

— Мглинский район – 227

— Суземский район – 203 (+7)

— Дубровский район – 193

— Клетнянский район – 185 (+1)

— Клинцовский район – 191

— Красногорский район – 114

— Суражский район – 115

— Гордеевский район – 99

— Жирятинский район – 94

— Севский район – 94

— Злынковский район – 87 (+1)

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 43.

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