Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 14 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 286 пациентов, новых смертей от коронавируса не случилось, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 17883 человек подтвердили диагноз, вылечились 15440 жителей области, умерли 139 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3142 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 312470 раз.
Наибольшее число случаев коронавируса диагностировали в Брянске. Здесь заболели 97 человек. В Выгоничском районе зафиксировали 15 эпизодов, в Брянском – 12. Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 14 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 декабря 2020 года:
— Брянск – 7518 (+97)
— Брянский район – 2180 (+12)
— Дятьковский район – 780
— Карачевский район – 601 (+5)
— Жуковский район – 442 (+5)
— Комаричский район – 413
— Клинцы – 423
— Трубчевский район – 404
— Стародубский район – 375
— Новозыбков – 350 (+2)
— Унечский район – 351
— Выгоничский район – 363 (+15)
— Сельцо – 336 (+4)
— Фокино – 326
— Навлинский район – 310 (+5)
— Брасовский район – 277 (+2)
— Погарский район – 272 (+5)
— Климовский район – 246
— Почепский район – 230 (+2)
— Мглинский район – 227
— Суземский район – 203 (+7)
— Дубровский район – 193
— Клетнянский район – 185 (+1)
— Клинцовский район – 191
— Красногорский район – 114
— Суражский район – 115
— Гордеевский район – 99
— Жирятинский район – 94
— Севский район – 94
— Злынковский район – 87 (+1)
— Рогнединский район – 41
— Иногородние – 43.
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