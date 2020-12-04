Двух брянских водителей троллейбусов наградили за работу без аварий

Фото: Брянское троллейбусное управление.

Двух брянских водителей троллейбусов наградили "Знаком отличия 1-й степени за работу без аварий". Награду от Министерства транспорта Российской Федерации им вручили в пятницу, 4 декабря.

Фото: Брянское троллейбусное управление.

Еще двоих водителей отметили Благодарственными письмами Брянской городской администрации, сообщают в троллейбусном управлении.

Фото: Брянское троллейбусное управление.

Все четверо водителей в пятницу, 4 декабря, работают на юбилейном маршруте. В Брянске организовали Парад троллейбусов в честь начала троллейбусного движения в городе. Первый троллейбус выехал на линию 60 лет назад.

Фото: Брянское троллейбусное управление.

В Брянске в пятницу 13 машин разных лет выехали на маршрут №14 "10-й микрорайон - Юрфак БГУ".

- За рулем одни из лучших молодых и уже опытных водителей предприятия, - говорят в троллейбусном управлении.

Пассажиры смогут сфотографироваться в кабине водителя на конечных остановках 14-го.

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