Умер бывший главный санитарный врач Брянской области Павел Степаненко

Фото: Управление Роспотребнадзора по Брянской области.

Ушел из жизни главный санитарный врач Брянской области Павел Степаненко. Ему был 71 год. Павел Алексеевич ушел из жизни 3 декабря, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области.

Павел Степаненко родился в 1949 году в иркутском селе Юрты. В 1973 году окончил Иркутский государственный медицинский институт.

- Свой трудовой путь Павел Алексеевич прошел от санитарного врача отделения промышленной гигиены городской санэпидстанции Иркутска до главного государственного санитарного врача по Брянской области, руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, - говорится в некрологе.

С первого дня чернобыльской аварии был организатором работ сначала на территории Клинцовского района, затем на территории всей Брянской области. Павел Алексеевич был одним из создателей системы радиационно-гигиенического мониторинга за объектами внешней среды и продуктами питания. Благодаря ей в торговлю и общественное питание не попадали продукты, загрязненный радионуклидами.

Павел Степаненко создал лабораторную базу санитарно-эпидемиологической службы в Брянской области, систему санитарной охраны границы, которая продолжает работать до сих пор. Воспитал целое поколение эпидемиологов.

Имеет награды: «Заслуженный врач Российской Федерации», нагрудный знак «Отличник здравоохранения» и нагрудный знак «Почетный работник Госсанэпидслужбы России».

Коллеги вспоминают Павла Алексеевича как чуткого руководителя, внимательного наставника, талантливого организатора. Он оставил память в сердцах коллег, медицинских работников и простых жителей Брянской области.

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