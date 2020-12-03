В брянском Новозыбкове устраняют коммунальную аварию на водопроводе

Фото: скрин с видео из группы "Новозыбковский городской округ" в vk.com.

В Новозыбкове Брянской области без воды остались жители нескольких улиц. Так, утром в четверг, 3 декабря, корреспонденту «КП-Брянск» на отсутствие водоснабжения пожаловались жильцы пятиэтажек на улице Садовой.

В администрации Новозыбковского городского округа сообщили, что 2 декабря случилась коммунальная авария. На перекрестке улиц Полевая и Чапаева произошел прорыв водопровода.

Коммунальщики уже приступили к ремонту. На месте работает две бригады, это около 15 человек. Водоснабжение обещают восстановить сегодня, 3 декабря, к 15.00.

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