Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 19 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 145 жителей региона. Выздоровели 213 пациентов. За сутки в регионе подтвердили семь новых смертей от коронавируса, сообщают в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 17720 человек подтвердили диагноз, вылечились 15154 жителя области, умерли 139 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3098 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 305908 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске - 49 заболевших. В Клинцовском районе зафиксировали еще 29 новых случаев. По 12 заболевших обнаружили в Брянском и Стародубском районах, в Трубчевском – 11. Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 19 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 декабря 2020 года:

— Брянск – 7421 (+49)

— Брянский район – 2168 (+12)

— Дятьковский район – 780 (+1)

— Карачевский район – 596 (+1)

— Жуковский район – 437 (+1)

— Комаричский район – 413

— Клинцы – 423 (+5)

— Трубчевский район – 404 (+11)

— Стародубский район – 375 (+12)

— Новозыбков – 348

— Унечский район – 351 (+3)

— Выгоничский район – 348 (+2)

— Сельцо – 332

— Фокино – 326 (+1)

— Навлинский район – 305 (+1)

— Брасовский район – 275

— Погарский район – 267 (+1)

— Климовский район – 246

— Почепский район – 228 (+2)

— Мглинский район – 227 (+1)

— Суземский район – 196

— Дубровский район – 193

— Клетнянский район – 184 (+5)

— Клинцовский район – 191 (+29)

— Красногорский район – 114

— Суражский район – 115 (+6)

— Гордеевский район – 99 (+2)

— Жирятинский район – 94

— Севский район – 94

— Злынковский район – 86

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 43.

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