Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 19 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 145 жителей региона. Выздоровели 213 пациентов. За сутки в регионе подтвердили семь новых смертей от коронавируса, сообщают в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 17720 человек подтвердили диагноз, вылечились 15154 жителя области, умерли 139 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3098 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 305908 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске - 49 заболевших. В Клинцовском районе зафиксировали еще 29 новых случаев. По 12 заболевших обнаружили в Брянском и Стародубском районах, в Трубчевском – 11. Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 19 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 декабря 2020 года:
— Брянск – 7421 (+49)
— Брянский район – 2168 (+12)
— Дятьковский район – 780 (+1)
— Карачевский район – 596 (+1)
— Жуковский район – 437 (+1)
— Комаричский район – 413
— Клинцы – 423 (+5)
— Трубчевский район – 404 (+11)
— Стародубский район – 375 (+12)
— Новозыбков – 348
— Унечский район – 351 (+3)
— Выгоничский район – 348 (+2)
— Сельцо – 332
— Фокино – 326 (+1)
— Навлинский район – 305 (+1)
— Брасовский район – 275
— Погарский район – 267 (+1)
— Климовский район – 246
— Почепский район – 228 (+2)
— Мглинский район – 227 (+1)
— Суземский район – 196
— Дубровский район – 193
— Клетнянский район – 184 (+5)
— Клинцовский район – 191 (+29)
— Красногорский район – 114
— Суражский район – 115 (+6)
— Гордеевский район – 99 (+2)
— Жирятинский район – 94
— Севский район – 94
— Злынковский район – 86
— Рогнединский район – 41
— Иногородние – 43.
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