Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 декабря 2020 года

В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 3 декабря 2020 года коронавирусом заболели еще 148 жителей региона. Выздоровели 152 пациента. В регионе подтвердили восемь новых смертей от коронавируса.

В целом с начала пандемии в регионе у 17575 человек подтвердили диагноз, вылечился 14941 житель области, умерли 132 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1827 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели почти 304 тысячи раз.

В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев обнаружили в Брянске. Здесь за минувший день заболели 56 человек. В Клинцах и в Клинцовском районе зафиксировали по 15 новых случаев ковида, в Дятьковском – 13.

В Дубровском районе за сутки инфекцию подхватили девять жителей, в Жуковском районе – восемь. В Выгоничском, Навлинском, Рогнеденском районах и в городе Фокино заболели по четыре человека. В Брянском, Стародубском и Унечском районах – по три.

В Карачевском, Комаричском, Трубчевском, Клетнянском, Красногорском, Гордеевском районах и в городе Сельцо зарегистрировали по одному новому ковидному больному.

В Брянске в этом году из-за коронавируса отменили массовые гуляния на Новый год. Все мероприятия, по возможности, переносят в онлайн-формат. В этом году не будет традиционного Парада Дедов Морозов, праздничных открытий новогодних елок.

В регионе запретили массовые праздники в кафе и ресторанах. Это касается новогодних корпоративов предприятий, учреждений и компаний. Не будут устраивать концерты и в новогоднюю ночь. При этом людей насильно не заставляют сидеть дома. В ночь на 1 января можно будет свободно гулять на улице.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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