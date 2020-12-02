Руководство регионального следственного комитета держит расследование на личном контроле. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Уголовное дело на почепского насильника передали опытным следователям. Напомним, в ноябре в социальных сетях появилась информация, что в деревне Кожемяки Почепского района 35-летний мужчина в свой день рождения замучил до смерти молодую девушку. Затем информацию подтвердили в следственном управлении.

Предварительно установлено, что вечером 20 ноября нетрезвый мужчина в своем гараже на улице Мира совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки. Пострадавшая получила серьезные повреждения живота, таза и внутренних органов. 22 ноября она скончалась в больнице.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, повлекших смерть потерпевшей. Делом занимаются опытные сотрудники отдела по особо важным делам. Руководство регионального следственного комитета держит расследование на личном контроле.

В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению, проводят судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Изучают сообщения в средствах массовой информации. В случаи обнаружения новых фактов, их приобщат к уголовному делу, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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