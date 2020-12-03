В Брянской области от коронавируса привьют 290 тысяч жителей

Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области от коронавируса привьют больше 290 тысяч жителей. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию уже на следующей неделе.

Вакцинация будет добровольной, сообщают в оперативном штабе. У тех, кто захочет поставить прививку, не должно быть онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В регион завезут вакцину "Спутник V".

В Брянской области вакцина будет храниться на официальном складе бактерийных препаратов Брянской областной инфекционной больницы. Здесь есть два морозильника с температурой минус 18 градусов. Именно в таких условиях должен храниться препарат.

В регионе прививку можно будет сделать в 39 медицинских организациях. В каждой поликлинике должны быть свои морозильные камеры. В наличие есть 15 штук. Еще 37 сейчас закупают. Технике вакцинации от коронавируса уже обучили 483 фельдшера в фельдшерско-акушерских пунктах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».