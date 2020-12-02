В Брянской области в этом году реализуют 119 проектов по программе инициативного бюджетирования

Мемориал в деревне Масловка открыли в конце ноября. На гранитных плитах - имена земляков, не вернувшихся с войны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в 2020 году реализуют 119 проектов по программе инициативного бюджетирования. Она действует в регионе с 2018 года. И предполагает вовлечение граждан в реализацию проектов, направленных на решение вопросов местного значения.

На реализацию программы в этом году выделили 112,7 миллиона рублей, сообщают в департаменте внутренней политики Брянской области. Субсидия из областного бюджета составила 99,9 миллиона рублей. Софинансирование муниципальных образований - 6,8 миллиона рублей. И еще шесть миллионов рублей выделили граждане, организации и предприятия.

Самыми популярными в этом году направлениями для инициативного бюджетирования оказались ремонт и благоустройство памятников, братских могил и мемориальных комплексов, благоустройство парков и скверов, строительство детских и спортивных площадок, обустройство площадок для сбора мусора.

Изначально в программе могли участвовать только районы и городские округа. Сейчас же подать заявку могут и сельские поселения. В этом году работы проводят в 85 муниципальных образованиях области.

Сельские поселения на реализацию своих проектов могли получить максимально возможную сумму – один миллион рублей. Примерно такую сумму получил Вышков на ремонт памятника «Скорбящая мать», злынковское село Петрятинка на ремонт обелиска погибшим во время войны односельчанам, брасовское село Добрик на ремонт Сквера Победы, деревня Бетово на ремонт памятника, Погар на благоустройство братской могилы, Навля на благоустройство Аллеи Славы. Примерно по миллиону рублей выделили на обустройство места отдыха в деревне Новое Каплино Жирятниского района, строительство спортивной площадки в дятьковском селе Слободище, ремонт сквера Победы в клинцовском селе Смолевичи, ремонт площадки для отдыха в селе Тюнино Рогнединского района, реконструкцию детского комплекса в Овстуге и другие.

Максимально возможные 2,5 миллиона рублей получили проекты, которые реализуют в городах, административных центрах районов или сельских поселениях, где живет больше пяти тысяч человек. По 2,5 миллиона рублей получили 23 проекта. Их уже успели реализовать в Брянске, Дубровке, Унече, Севске, карачевской деревне Масловка, Почепе, Гордеевке, Стародубе, Новозыбкове, Сураже, Клинцах, Сельцо, Белой Березке, Климове.

Кстати, в следующем году программа инициативного бюджетирования продолжится.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».