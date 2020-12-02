В Брянске установили первую живую новогоднюю елку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска в среду, 2 декабря, установили первую в городе живую новогоднюю елку. Она появилась на парковке гипермаркета "Линия".

Елка росла в поселке Добрунь на территории частного дома. Хозяева предложили ее забрать еще в прошлом году. Так как дерево росло очень быстро, стало разрушать фундамент дома, затенять участок.

Ели около 20 лет, ее высота - примерно 12 метров.

- Подход и подъезд к ели оказался удобным для техники и людей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Дерево привезли в Советский район на длинномерном грузовике. После этого ствол елки обтесали до необходимых размеров и установили в специальный «стакан», подготовленный в асфальте.

Елку будут украшать гирляндами и игрушками в течение нескольких дней.

Всего в Советском районе появится пять живых елей: в сквере Карла Маркса, на площади Партизан, Кургане Бессмертия, у Кафедрального собора. В городе к Новому году установят 28 живых и искусственных елок, а также украсят 80 дикорастущих елей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».