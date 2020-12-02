Погода в Брянске на новогодние каникулы в 2021 году

Самую холодную ночь ожидают в Рождество. Фото: Марина АНТОНОВА

Мы узнали, какая погода будет в Брянске на новогодние каникулы в 2021 году. В первые дни с 1 по 3 января синоптики прогнозируют снег с дождем и небольшие дожди. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от минус 4 градусов до плюс 1 градуса днем. А ночью - от минус 5 до минус 8 градусов.

Самый теплый день на новогодних каникулах прогнозируют 3 января - днем столбик термометра достигнет плюс одного градуса.

Все оставшиеся дни новогодних каникул до 10 января ожидают осадки в виде небольшого снега. Самая низкая температура воздуха днем будет наблюдаться 8 января и составит минус 14 градусов.

Ночью самая низкая температура будет 7 января - минус 20 градусов. Минимально морозными обещают быть праздничные ночи 3 и 4 января с температурой воздуха минус 5 градусов.

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