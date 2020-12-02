Погода в новогоднюю ночь в Брянске в 2021 году будет морозной

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Брянске в 2021 году опубликовал сервис «Яндекс.Погода». В новогоднюю ночь в Брянске температура воздуха будет колебаться от трех до пяти градусов ниже нуля. При этом будет ощущаться как минус восемь. Осадков не обещают.

29 декабря синоптики прогнозируют последний снегопад перед праздничными днями.

Кстати, в январе 2019 года в новогоднюю ночь столбик термометра опускался до минус пяти градусов. Самую низкую температуру воздуха, минус 19 градусов, в первый месяц зимы в 2019 году синоптики наблюдали 9 января. А самая высокая температура первого месяца зимы, плюс 2 градуса, была 31 января.

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