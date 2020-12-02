Брянский машинист остановил насильника 14-летней школьницы

Фото: пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

В Брянской области наградили помощника машиниста локомотивной бригады Брянск-2 Сергея Зайцева. Благодарность за мужество и неравнодушие ему объявили следователи Московского МСУ на транспорте СКР.

Сергей помешал взрослому мужчине совершить насилие над несовершеннолетней девочкой. В ноябре локомотивная бригада, машинист и его помощник, прибыла в Дятьково для выполнения маневров. Сергей переместил 20 вагонов и уже шел вытаскивать тормозные башмаки.

Вдруг он увидел, что по платформе идет девочка, а к ней пристает взрослый мужчина. Школьница его оттолкнула и побежала. Он ее догнал, повалил на землю и стал растягивать куртку. Сергей Зайцев оттолкнул злоумышленника. Тот стал убегать. Но помощник машиниста поймал его и удерживал до приезда правоохранителей. Мужчина оказался неоднократно судимым.

- Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России расследует уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». – сообщают в пресс-службе ведомства. - Сотрудники управления поблагодарили Сергея за самоотверженный поступок. Благодаря его мужеству удалось предотвратить тяжкое преступление.

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