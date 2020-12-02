В Брянске из-за коронавируса отменили новогодние гуляния

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в этом году из-за коронавируса отменили массовые гуляния на Новый год. Об этом "КП-Брянск" рассказали в пресс-службе горадминистрации.

- Все мероприятия, если возможно, переносятся в онлайн-формат, - говорят в мэрии. - В этом году не будет традиционного Парада Дедов Морозов, праздничных открытий новогодних елок. Не будут устраивать концерты и в новогоднюю ночь.

У властей стоит задача не провоцировать горожан на массовые акции и большое скопление людей. Но в мэрии отметили, что людей насильно не заставляют сидеть дома. В ночь на 1 января можно будет свободно гулять на улице.

Напомним, в постановление областного правительства внесли изменения, которые запрещают проводить массовые праздники в кафе и ресторанах. Это касается новогодних корпоративов предприятий, учреждений и компаний.

Кстати, первую живую елку в Брянске установят в среду, 2 декабря. Дерево появится у гипермаркета "Линия" в Советском районе. На днях зеленую красавицу срубят для главной елки города, ее установят в круглом сквере.

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