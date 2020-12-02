Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 148 жителей региона. Выздоровели 152 пациента. За сутки в регионе подтвердили восемь новых смертей от коронавируса, сообщают в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 17575 человек подтвердили диагноз, вылечились 14941 житель области, умерли 132 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1827 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели почти 304 тысячи раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске - 56 заболевших. В Клинцах и Клинцовском районе - по 15 заболевших, в Дятьковском - 13 человек. Всего за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявили в 20 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 декабря 2020 года:

— Брянск – 7372 (+56)

— Брянский район – 2156 (+3)

— Дятьковский район – 779 (+13)

— Карачевский район – 595 (+1)

— Жуковский район – 436 (+8)

— Комаричский район – 413 (+1)

— Клинцы – 418 (+15)

— Трубчевский район – 393 (+1)

— Стародубский район – 363 (+3)

— Новозыбков – 348

— Унечский район – 348 (+3)

— Выгоничский район – 346 (+4)

— Сельцо – 332 (+1)

— Фокино – 325 (+4)

— Навлинский район – 304 (+4)

— Брасовский район – 275

— Погарский район – 266

— Климовский район – 246

— Почепский район – 226

— Мглинский район – 226

— Суземский район – 196

— Дубровский район – 193 (+9)

— Клетнянский район – 179 (+1)

— Клинцовский район – 162 (+15)

— Красногорский район – 114 (+1)

— Суражский район – 109

— Гордеевский район – 97 (+1)

— Жирятинский район – 94

— Севский район – 94

— Злынковский район – 86

— Рогнединский район – 41 (+4)

— Иногородние – 43.

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