Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 148 жителей региона. Выздоровели 152 пациента. За сутки в регионе подтвердили восемь новых смертей от коронавируса, сообщают в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 17575 человек подтвердили диагноз, вылечились 14941 житель области, умерли 132 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1827 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели почти 304 тысячи раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске - 56 заболевших. В Клинцах и Клинцовском районе - по 15 заболевших, в Дятьковском - 13 человек. Всего за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявили в 20 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 декабря 2020 года:
— Брянск – 7372 (+56)
— Брянский район – 2156 (+3)
— Дятьковский район – 779 (+13)
— Карачевский район – 595 (+1)
— Жуковский район – 436 (+8)
— Комаричский район – 413 (+1)
— Клинцы – 418 (+15)
— Трубчевский район – 393 (+1)
— Стародубский район – 363 (+3)
— Новозыбков – 348
— Унечский район – 348 (+3)
— Выгоничский район – 346 (+4)
— Сельцо – 332 (+1)
— Фокино – 325 (+4)
— Навлинский район – 304 (+4)
— Брасовский район – 275
— Погарский район – 266
— Климовский район – 246
— Почепский район – 226
— Мглинский район – 226
— Суземский район – 196
— Дубровский район – 193 (+9)
— Клетнянский район – 179 (+1)
— Клинцовский район – 162 (+15)
— Красногорский район – 114 (+1)
— Суражский район – 109
— Гордеевский район – 97 (+1)
— Жирятинский район – 94
— Севский район – 94
— Злынковский район – 86
— Рогнединский район – 41 (+4)
— Иногородние – 43.
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