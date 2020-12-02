В Брянске 4 декабря устроят Парад троллейбусов

Фото: Брянское троллейбусное управление.

В Брянске в пятницу, 4 декабря, устроят Парад троллейбусов. В городе будут отмечать 60 лет со дня начала троллейбусного движение.

На маршрут №14 выедут 13 машин. Это троллейбусы всех марок, которые находятся на балансе Брянского троллейбусного управления. На конечных остановках в 10-м микрорайоне и на Юрфаке БГУ пассажиры смогут сфотографироваться в кабине водителя.

Расписание троллейбуса №14 на 4 декабря можно посмотреть здесь.

Напомним, к 60-летию Брянского троллейбуса у предприятия появился собственный гимн. Его исполнила и записала актриса Брянского театра юного зрителя Наталья Джакиенова.

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