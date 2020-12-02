Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На дороге Брянск-I - Брянск-2 установили половину опор освещения со стороны проспекта Московского. Всего их будет 100. Металлические столбы помещают на глубину двух метров, бетонируют. После того, как раствор застынет, рабочие начнут крепить на них фонари.

Первую и вторую часть дороги строят круглосуточно, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На участке от Московского до нового моста через Снежеть на двух из шести полос уложили нижний слой асфальта. Завершить эту работу планируют в этом году, если позволит погода.

На трех низких участках дамбы устроили водопропускные трубы, чтобы основание дороги не размыло. Пять таких труб смонтируют на втором участке дороги, а также на ответвлении к улице Горького.

Напомним, магистраль собирались строить четырехколесной. Но решили выделить деньги на дополнительные две полосы. Для этого сузят разделительную полосу. Затраты на строительство увеличатся на 1 процент, а пропускная способность дороги - на 33 процента.

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