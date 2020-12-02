Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 декабря 2020 года

Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области на час ночи 2 декабря 2020 года число заболевших коронавирусом составило 17727 человек. Справились с болезнью 14789 из них. В регионе от ковида умерли 124 жителя.

За сутки число заболевших увеличилось на 140 человек. Новый смертей не регистрировали.

В Брянской области заработал единый колл-центр по вопросам коронавируса. Его открыли на базе поликлиники №1 в Бежице. Сейчас в нем работают 5-7 специалистов. Со следующей неделе их число увеличат до 15. В центре работает дежурный врач. В колл-центре можно получить консультацию. Он работает круглосуточно. При необходимости пациента могут соединить с поликлиникой или скорой помощью.

Номер единой службы по коронавирусу - 122.

В регионе подготовили 12 коронавирусных госпиталя. 9 из них сейчас принимают пациентов. Всего койки могут развернуть в 15 учреждениях здравоохранения. Максимальное количество мест, которые могут развернуть для борьбы с инфекцией, - 3000.

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