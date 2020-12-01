Успейте выписать по льготной цене газету «Комсомольская правда»

Подписка на «Комсомолку» - это прекрасный новогодний подарок для ваших родных и близких. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области начинается Всероссийская декада подписки. С 3 по 13 декабря вы сможете выписать газету «Комсомольская правда» на 2021 год по льготной цене. Любимую газету можно выписать на любой период – от месяца до полугода.

Подписка на «Комсомолку» - это прекрасный новогодний подарок для ваших родных и близких. Особенно по душе он придется старшему поколению. Тем более это актуально в период пандемии коронавируса. Ведь газету можно получать, не выходя из дома.

Подарите своим мамам и папам, бабушкам и дедушка газету их молодости! Спешите на Почту России! Подписку оформить можно дистанционно на сайте.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».