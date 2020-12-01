В Брянской области подготовили 12 коронавирусных больниц

Максимальное количество коек, которые можно развернуть в регионе, составляет три тысячи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области подготовлено 12 коронавирусных лечебных учреждений. В них создано 1865 мест, 1665 из них подключены к кислороду. В том числе к 270 возможно подключение аппаратов искусственной вентиляции легких.

Больных с ковидом принимают пока в девяти госпиталях. При ухудшении эпидситуации резервные отделения смогут перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом в течение суток.

В целом же планируют задействовать 15 медицинских учреждений, в которых оборудовано более двух с половиной тысяч мест. Максимальное количество коек, которые можно развернуть в регионе, составляет три тысячи.

Напомним, 1 декабря в Унече Брянской области состоялось техническое открытие госпиталя на 400 мест для пациентов с коронавирусом. На его создание и оснащение потребовалось около 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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