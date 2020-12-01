В Брянской области задержали двух торговцев оружием

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области ликвидировали мастерскую по восстановлению и переделке огнестрельного оружия, а также задержали двух человек, которые торговали оружием. Правонарушителей обнаружили сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и Управления ФСБ России по Брянской области

Подозреваемых задержали при контрольной закупке. При обысках у них нашли 10 видов различного огнестрельного оружия. Это пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Нагана, карабин системы Маузера, пистолеты ТТ, Вальтера, Парабеллум, магазинные винтовки образца 1891, 1930 годов, два пулемета. Также изъяли девять основных частей огнестрельного оружия, девять штук холодного оружия, боеприпасы различных калибров.

На задержанных завели уголовное дело за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. В настоящее время ведется следствие, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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