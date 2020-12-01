В Брянской области подготовят электронные карты земли

В электронных картах будет указано количество свободной и занятой земли. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области разрабатывают электронный реестр городских и районных земель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для всех муниципалитетов напишут единое техническое задание. В электронных картах будет указано количество свободной и занятой земли, ее форма собственности и назначение. Также учтут информацию о посеянных культурах и их объеме.

– Этот год для сельского хозяйства выдался очень удачным, и цена хорошая складывается, земля сегодня стала востребована, – сказал губернатор Александр Богомаз. – Именно поэтому нужно, чтобы все данные были в открытом доступе и своевременно обновлялись.

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