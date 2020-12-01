Трассу Брянск-1 – Брянск-2 расширят за счет разделительной полосы

Строительство дороги ведут без выходных. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске новую трассу, которая соединит Володарский и Фокинский районы, увеличат до шести полос за счет разделительной полосы. При этом все нормы безопасности будут сохранены.

Напомним, при строительстве автодороги – защитной дамбы Брянск-1 – Брянск-2 было принято решение изменить проект и увеличить ширину трассы с четырех до шести полос.

Это позволит увеличить пропускную способность новой магистрали на 33 процента. А расходы на строительство возросли всего на один процент, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

В настоящее время подрядчики уже сделали основание дороги, подсыпали песок и щебень. Полным ходом идет укрепление откосов с использованием георешетки. Строительство ведется без выходных и в любую погоду.

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