Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 декабря 2020 года

Всего за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявили в 21 муниципалитете. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 180 пациентов. Новых смертей от коронавируса не произошло, сообщают в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 17427 человек подтвердили диагноз, вылечились 14789 жителей области, умерли 124 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1114 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 302593 раза.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске - 41 заболевший. В Дятьковском и Карачевском районах выявили по 17 новых случаев ковида, в городе Фокино – 14. Всего за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявили в 21 муниципалитете.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 1 декабря 2020 года:

— Брянск – 7316 (+41)

— Брянский район – 2153 (+6)

— Дятьковский район – 766 (+17)

— Карачевский район – 594 (+7)

— Жуковский район – 428 (+3)

— Комаричский район – 412 (+17)

— Клинцы – 403 (+4)

— Трубчевский район – 392

— Стародубский район – 360 (+3)

— Новозыбков – 348 (+4)

— Унечский район – 345 (+1)

— Выгоничский район – 342

— Сельцо – 331 (+7)

— Фокино – 321 (+14)

— Навлинский район – 300 (+3)

— Брасовский район – 275 (+3)

— Погарский район – 266 (+1)

— Климовский район – 246

— Почепский район – 226

— Мглинский район – 226 (+1)

— Суземский район – 196

— Дубровский район – 184 (+2)

— Клетнянский район – 178 (+2)

— Клинцовский район – 147 (+1)

— Красногорский район – 113 (+1)

— Суражский район – 109

— Гордеевский район – 96

— Жирятинский район – 94

— Севский район – 94 (+2)

— Злынковский район – 86

— Рогнединский район – 37

— Иногородние – 43.

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