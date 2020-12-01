Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 декабря 2020 года

Всего за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявили в 21 муниципалитете.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровели 180 пациентов. Новых смертей от коронавируса не произошло, сообщают в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 17427 человек подтвердили диагноз, вылечились 14789 жителей области, умерли 124 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1114 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 302593 раза.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске - 41 заболевший. В Дятьковском и Карачевском районах выявили по 17 новых случаев ковида, в городе Фокино – 14. Всего за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявили в 21 муниципалитете.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 1 декабря 2020 года:
— Брянск – 7316 (+41)
— Брянский район – 2153 (+6)
— Дятьковский район – 766 (+17)
— Карачевский район – 594 (+7)
— Жуковский район – 428 (+3)
— Комаричский район – 412 (+17)
— Клинцы – 403 (+4)
— Трубчевский район – 392
— Стародубский район – 360 (+3)
— Новозыбков – 348 (+4)
— Унечский район – 345 (+1)
— Выгоничский район – 342
— Сельцо – 331 (+7)
— Фокино – 321 (+14)
— Навлинский район – 300 (+3)
— Брасовский район – 275 (+3)
— Погарский район – 266 (+1)
— Климовский район – 246
— Почепский район – 226
— Мглинский район – 226 (+1)
— Суземский район – 196
— Дубровский район – 184 (+2)
— Клетнянский район – 178 (+2)
— Клинцовский район – 147 (+1)
— Красногорский район – 113 (+1)
— Суражский район – 109
— Гордеевский район – 96
— Жирятинский район – 94
— Севский район – 94 (+2)
— Злынковский район – 86
— Рогнединский район – 37
— Иногородние – 43.
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