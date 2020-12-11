Болельщикам предложили выбрать лучшего футболиста брянского «Динамо»

Фото: vk.com, сообщество "ФК «Динамо Брянск»".

Стартовало голосование, в котором болельщики ФК «Динамо-Брянск», выбирают лучшего игрока команды по итогам первой половины турнира ФНЛ. Оно идет в сетевой группе клуба.

На почетное звание претендует шесть человек. Это Алексей Кузнецов, Максим Васильев, Павел Баранов, Николай Мараев, Владислав Дрогунов и Максим Вотинов.

По состоянию на 17.00 11 декабря, в голосовании с большим отрывом лидирует Алексей Кузнецов. В 21-й игре, которую тот провел, голкипер пропустил 29 голов. Также в его активе 39 сейвов – то есть удачных прыжков, которые спасали команду от летящего в ворота мяча. Второй в списке – Максим Ватинов.

Окончательные итоги конкурса подведут 16 декабря.

Напомним, финальный матч первой части сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2020/21 брянское «Динамо» сыграло в Омске 5 декабря. Соперником был местный клуб «Иртыш». Поединок завершился для сине-белых поражением с минимальным счетом. Серию игр теперь футболисты продолжат только в конце февраля. Пока же брянцы находятся на 16-й строчке турнирной таблице с 28 очками.

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