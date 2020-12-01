В Брянске из-за снегопада четыре дерева упали на машины

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске из-за снегопада 1 декабря на четыре машины упали деревья. Всего не выдержали тяжелого снега 11 деревьев и крупных ветвей. Восемь случаев зафиксировали в Советском районе, 2 - в Володарском и 1 - в Бежицком.

- Для распила и уборки упавших деревьев оперативно выезжали бригады сотрудников управления по делам ГОЗНТЧС и дорожного управления, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сотрудники Брянского троллейбусного управления обрезали ветви дерева на улице Калинина. Они могли оборвать контактную сеть. Из-за этого было приостановлено движение троллейбусов.

Для расчистки снега на улицы города во вторник выехали 72 единицы техники. 169 человек убирали снег вручную: на остановках, в скверах, у пешеходных переходов и на подходах к образовательным учреждениям.

Накануне дорожники вывезли 170 тонн снега и 200 тонн опавшей листвы. За сутки израсходовали 670 тонн реагентов.

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