Долгое время парки возглавлял Владимир Анопко. Фото: Марина АНТОНОВА

В объединении брянских парков сменилось руководство. Исполняющим обязанности директора муниципального учреждения стал Сергей Сенин. О назначении сообщается на официальном сайте паркового объединения. До этого долгое время эту должность занимал Владимир Анопко.

Сергей Сенин является депутатом Брянского городского Совета, член партии "ЛДПР". Входит в состав Бежицкой районной территориальной депутатской группы, является председателем комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ, входит в состав комитетов по правовому регулированию и землепользованию, экологии и благоустройству.

Напомним, в объединение парков Брянска входят парк Толстого, Майский парк, парк железнодорожников, парк "Юность", парк имени 1000-летия Брянска.

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