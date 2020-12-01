В Брянской области заработал единый номер вызова врача из-за коронавируса

На линию поступило уже 500 звонков. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области заработал единый телефонный номер для вызова врача или скорой помощи больными коронавирусом. Он доступен по номеру 122. Он одинаковый для всех регионов России. Звонок переадресуют в региональный колл-центр, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В региональном колл-центре сначала пациента проконсультируют, а после соединят в поликлиникой, скорой помощью или другими службами.

На "горячую линию" в Брянской области уже поступило больше 500 звонков. Не все они касаются коронавирусной темы. На линии работают 15 операторов и дежурный врач.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».