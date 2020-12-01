Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 декабря 2020 года

В Брянской области на час ночи 1 декабря 2020 года коронавирус подтвердили у 17287 человек. Выздоровели 14609 из них. В регионе подтвердили 124 смерти от опасной инфекции. С начала эпидемии выполнили больше 301 тысячи тестов на коронавирус.

Стало известно о новых ограничениях из-за ковида. В регионе запретили проводить массовые мероприятия до 15 января. Это означает, что массовых гуляний в новогоднюю ночь в Брянской области не будет. Не разрешат проводить праздники и корпоративы в кафе.

1 декабря состоялось техническое открытие нового коронавирусного госпиталя в Унече. На его ремонт потратили 12 миллионов рублей из областного бюджета. В госпитале смогут принять 400 пациентов с коронавирусом. В реанимации установили 14 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Их число могут увеличить до 22.

1 декабря брянская прокуратура открыла "горячую линию" по выдаче бесплатных лекарств. На нее можно пожаловаться на отсутствие препаратов в аптеках или отказ выдать их бесплатно в поликлиниках или в КТ-центрах.

Роддом в Брянской областной больнице перепрофилировали в инфекционное отделение. Здесь могут родить женщины, у которых подтвердится коронавирус.

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