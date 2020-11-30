В Брянске новые окна установили в 83 детских садах

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в этом году на замену оконных блоков в школах и детских садах выделили 43,8 миллиона рублей. Этих денег хватило за замену окон в 83 детских садах, 59 школах и 7 учреждениях дополнительного образования.

- До нынешнего года пластиковые окна были установлены не более чем в 30 процентах образовательных учреждений, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Сейчас эта цифра увеличилась вдвое - до 60 процентов.

В этом году в городе продолжилась и программа по замене крыш в школах и детсадах. Общая сумма, которую потратили на замену кровли, составила 53,6 миллиона рублей. Крыши отремонтировали в 13 школах и 13 детских садах. Кстати, в прошлом году кровлю починили в 25 детсадах и 24 школах.

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