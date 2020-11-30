Брянский драмтеатр бесплатно посетили ветераны и инвалиды

Фото: Брянский драматический театр.

Брянский драматический театр смогли посетить ветераны, инвалиды, одинокие матери и другие. Грант на социальный проект "Театр. Доступная территория" выделили из областного бюджета. Благодаря нему к театру приобщаются жители области старшего поколения и другие социально незащищенные категории населения.

Для них показали бесплатные спектакли из постоянного репертуара. Это комедии по пьесе Алексея Толстого «Касатка», «Люди добрые!» по рассказам Василия Шукшина, «Палата бизнес-класса» по пьесе Александра Коровкина, спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Л. Герша и комедия «В полночь в саду» по пьесе А. де Мюссе.

В антракте зрители смогли увидеть фотовыставку Ксении Филоновой «По ту сторону занавеса» в фойе. Она посвящена работникам театра, которых обычно не видит зритель. Гости пообщались с любимыми артистами и сделали памятные снимки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».