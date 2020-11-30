Сотрудник Брянскэнерго вошел в число призеров онлайн соревнований Министерства энергетики по ходьбе

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Андрей Троянов занял второе место в онлайн соревнованиях, которые были организованы физкультурно – спортивным сообществом ТЭК при Министерстве энергетики Российской Федерации и посвящены 100-летию ГОЭЛРО и 75-летию Победы.

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Участникам было предложено установить на смартфоны или смарт часы приложение, которое отслеживает физическую активность человека. Обязательное условие – они не должны быть профессиональными спортсменами. Необходимо было выбрать вариант активности: бег, велоспорт, лыжные гонки и другое. Андрей решил побороться за победу в ходьбе. В течение месяца - с 1 по 31 октября - он прошел 937 километров, заняв второе место. Во время онлайн соревнований, брянский энергетик выполнял задания, участвовал в предложенных соревнованиях, за что получал виртуальные призы.

-Я прошел почти тысячу километров. Расстояние больше, чем от Брянска до Москвы и обратно,- говорит Андрей – Этот вид активности выбрал, потому что на работе приходится много ходить: ежедневно электромонтеры обходят десятки километров линий. Очень приятно, что я вошел в число победителей и немного досадно, что совсем немного не дошел до первого места – результат абсолютного победителя чуть более 945 километров.