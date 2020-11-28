Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 ноября 2020 года

Всего COVID-19 обнаружили в 17 муниципалитетах Брянщины. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 28 ноября выявили 141 новый случай коронавируса. Выздоровел 181 пациент, умерли три человека. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2933 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в регионе у 16862 человек подтвердили диагноз, вылечились 13916 жителей области. От коронавируса умер 121 человек. Медицинские работники провели 294869 тестов на COVID-19.

За прошедший день больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. Здесь заболели 63 человека. В Брянском районе диагностировали 25 новых эпизодов, в Стародубском – 8, в Жуковском и Брасовском районах – по семь. Всего COVID-19 обнаружили в 17 муниципалитетах Брянщины.

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. В четверг, 26 ноября, комиссия составила административные протоколы на семерых безмасочников.

В целом обследовали 119 магазинов, кафе, салонов красоты и торговых центров. Рейды прошли во всех районах города. По три нарушителя нашли в Советском и Володарском районах. Один безмасочник попался в Бежице. В Фокинском районе в этот раз людей без масок не обнаружили.

В Брянске от коронавируса обработали троллейбусы в депо. Дезинфекцию выполнила специализированная пожарно-спасательная часть. Использовали высокоэффективное дезинфицирующее средство, безопасное для людей и животных. Был задействован мобильный комплекс спецобработки.

С начала этой осени общественный транспорт в Брянске обрабатывали 40 раз. Дезинфекцию троллейбусов и автобусов проводят трижды в неделю. С начала эпидемии спасатели обработали больше 3600 объектов. Их общая площадь - 4,8 миллиона квадратных метров.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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