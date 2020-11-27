За год распались больше пяти тысяч брянских семей

В брак в Брянской области в основном вступают молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Брянской области в 2019 году зарегистрировали 7754 брака. Это на шесть с половиной процентов больше 2018 года. За минувший год распались 5406 брянских семей. Чаще всего решение о разводе принимали супруги, воспитывающие несовершеннолетних детей.

В брак в Брянской области в основном вступают молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Это 51 процент женщин и 41 процент мужчин. Брянцы от 18 до 24 лет создают семьи несколько реже. В этом возрасте в 2019 году решились на брак 20 процентов мужчин и 33 процента женщин.

Ранние свадьбы не характерны для нашего региона. В минувшем году только два мужчины и 31 женщина, не достигшие 18 лет, создали официальные союзы, рассказали в Брянскстате.

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