Всего COVID-19 обнаружили в 17 муниципалитетах Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 141 житель региона. Выздоровел 181 пациент, умерли три человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 16862 человек подтвердили диагноз, вылечились 13916 жителей области. От коронавируса умер 121 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2933 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 294869 раз.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. Здесь за прошедший день заболели 63 человека. В Брянском районе диагностировали 25 новых случаев ковида, в Стародубском – 8, в Жуковском и Брасовском районах – по семь. Всего COVID-19 обнаружили в 17 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 ноября 2020 года:

— Брянск – 7115 (+63)

— Брянский район – 2060 (+25)

— Дятьковский район – 747 (+1)

— Карачевский район – 573 (+6)

— Жуковский район – 421 (+7)

— Трубчевский район – 384 (+3)

— Клинцы – 375

— Комаричский район – 379 (+2)

— Унечский район – 340 (+3)

— Новозыбков – 341 (+1)

— Стародубский район – 346 (+8)

— Сельцо – 321

— Выгоничский район – 318

— Фокино – 307 (+2)

— Погарский район – 263 (+4)

— Брасовский район – 266 (+7)

— Навлинский район – 290 (+5)

— Климовский район – 246

— Почепский район – 224

— Мглинский район – 223 (+1)

— Суземский район – 196

— Дубровский район – 182

— Клетнянский район – 176

— Клинцовский район – 120

— Красногорский район – 107 (+1)

— Суражский район – 104

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 87

— Севский район – 91 (+2)

— Злынковский район – 86

— Рогнединский район – 37

— Иногородние – 43.

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