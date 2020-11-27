Всего COVID-19 обнаружили в 17 муниципалитетах Брянщины.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 141 житель региона. Выздоровел 181 пациент, умерли три человека, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 16862 человек подтвердили диагноз, вылечились 13916 жителей области. От коронавируса умер 121 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2933 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 294869 раз.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. Здесь за прошедший день заболели 63 человека. В Брянском районе диагностировали 25 новых случаев ковида, в Стародубском – 8, в Жуковском и Брасовском районах – по семь. Всего COVID-19 обнаружили в 17 муниципалитетах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 ноября 2020 года:
— Брянск – 7115 (+63)
— Брянский район – 2060 (+25)
— Дятьковский район – 747 (+1)
— Карачевский район – 573 (+6)
— Жуковский район – 421 (+7)
— Трубчевский район – 384 (+3)
— Клинцы – 375
— Комаричский район – 379 (+2)
— Унечский район – 340 (+3)
— Новозыбков – 341 (+1)
— Стародубский район – 346 (+8)
— Сельцо – 321
— Выгоничский район – 318
— Фокино – 307 (+2)
— Погарский район – 263 (+4)
— Брасовский район – 266 (+7)
— Навлинский район – 290 (+5)
— Климовский район – 246
— Почепский район – 224
— Мглинский район – 223 (+1)
— Суземский район – 196
— Дубровский район – 182
— Клетнянский район – 176
— Клинцовский район – 120
— Красногорский район – 107 (+1)
— Суражский район – 104
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 87
— Севский район – 91 (+2)
— Злынковский район – 86
— Рогнединский район – 37
— Иногородние – 43.
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