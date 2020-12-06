Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 декабря 2020 года

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 16 городах и районах Брянской области. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 6 декабря 2020 года зафиксировали 167 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии превысило 18 тысяч.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 249 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 15689, это почти 89 процентов от общего числа инфицированных. Зафиксировано шесть новых смертей от коронавируса. Всех жертв инфекции теперь 145.

Лидером минувшего дня стал Брянск – 74 заболевших. А значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Новозыбков (31), Дубровский (18) и Брасовский (16) районы. За сутки новые случаи коронавируса выявили в 16 городах и районах.

Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом ковид-положительных выглядит следующим образом: Брянск (7592), Брянский район (2183), Дятьковский район (780).

В брянских лаборатория за сутки выполнили 2997 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 314,6 тысяч.

Большое количество так называемых безмасачников жители Брянска наблюдали на Центральном рынке в Советском районе. Там без средств защиты находились как продавцы мясного отдела (в том числе рубщики), так и покупатели. Инцидент бурно обсуждают в социальных сетях.

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