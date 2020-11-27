В Брянске от коронавируса обработали 70 троллейбусов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске от коронавируса обработали троллейбусы в депо. Дезинфекцию выполнила специализированная пожарно-спасательная часть 25 ноября.

- Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции сотрудники спасательного ведомства применяют высокоэффективное дезинфицирующее средство, безопасное для людей и животных, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Для работ задействуют мобильный комплекс спецобработки.

С начала этой осени общественный транспорт в Брянске обрабатывали 40 раз. Дезинфекцию троллейбусов и автобусов проводят трижды в неделю.

С начала эпидемии спасатели обработали больше 3600 объектов. Их общая площадь - 4,8 миллиона квадратных метров.

Кстати, из-за болезни водителей в троллейбусном управлении отменили несколько рейсов на маршрутах №1 и №6. Изменения в расписание внесли, предположительно, до конца года.

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