Всего COVID-19 обнаружили в 18 городах и районах Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровел 161 пациент, умерли пять человек, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 16721 человека подтвердили диагноз, вылечились 13735 жителей области. От коронавируса умерли 118 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3014 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 291936 раз.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Комаричском районе: 23. В Трубчевском и Суземском районах заболели по 17 человек, в Брянске – 16. Всего COVID-19 обнаружили в 18 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 ноября 2020 года:

— Брянск – 7052 (+16)

— Брянский район – 2035 (+7)

— Дятьковский район – 746

— Карачевский район – 567 (+9)

— Жуковский район – 414

— Трубчевский район – 381 (+17)

— Клинцы – 375 (+9)

— Комаричский район – 377 (+23)

— Унечский район – 337 (+3)

— Новозыбков – 340 (+2)

— Стародубский район – 338 (+10)

— Сельцо – 321

— Выгоничский район – 318

— Фокино – 305

— Погарский район – 259 (+3)

— Брасовский район – 259 (+2)

— Навлинский район – 285 (+12)

— Климовский район – 246

— Почепский район – 224

— Мглинский район – 222

— Суземский район – 196 (+17)

— Дубровский район – 182

— Клетнянский район – 176 (+1)

— Клинцовский район – 120 (+4)

— Красногорский район – 106 (+2)

— Суражский район – 104 (+2)

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 87

— Севский район – 89

— Злынковский район – 86

— Рогнединский район – 37 (+1)

— Иногородние – 43.

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