Всего COVID-19 обнаружили в 18 городах и районах Брянщины.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Выздоровел 161 пациент, умерли пять человек, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 16721 человека подтвердили диагноз, вылечились 13735 жителей области. От коронавируса умерли 118 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3014 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 291936 раз.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Комаричском районе: 23. В Трубчевском и Суземском районах заболели по 17 человек, в Брянске – 16. Всего COVID-19 обнаружили в 18 муниципалитетах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 ноября 2020 года:
— Брянск – 7052 (+16)
— Брянский район – 2035 (+7)
— Дятьковский район – 746
— Карачевский район – 567 (+9)
— Жуковский район – 414
— Трубчевский район – 381 (+17)
— Клинцы – 375 (+9)
— Комаричский район – 377 (+23)
— Унечский район – 337 (+3)
— Новозыбков – 340 (+2)
— Стародубский район – 338 (+10)
— Сельцо – 321
— Выгоничский район – 318
— Фокино – 305
— Погарский район – 259 (+3)
— Брасовский район – 259 (+2)
— Навлинский район – 285 (+12)
— Климовский район – 246
— Почепский район – 224
— Мглинский район – 222
— Суземский район – 196 (+17)
— Дубровский район – 182
— Клетнянский район – 176 (+1)
— Клинцовский район – 120 (+4)
— Красногорский район – 106 (+2)
— Суражский район – 104 (+2)
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 87
— Севский район – 89
— Злынковский район – 86
— Рогнединский район – 37 (+1)
— Иногородние – 43.
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