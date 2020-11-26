С начала года в Брянской области умерли 1315 человек с ВИЧ-инфекцией

В Брянске зарегистрировали 4453 заболевших ВИЧ-инфекцией с начала года. Фото: Алексей ФОКИН

4453 ВИЧ-инфицированных зарегистрировали в Брянской области за девять месяцев этого года. Из них скончались 1315 человек, то есть практически каждый третий. Такие цифры обнародовал департамент здравоохранения региона в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Большинство заболевших ВИЧ-инфекцией – это активные и трудоспособные люди. Их возраст, как правило, варьируется от 25 до 45 лет.

Кстати, на декабрь 2019-го в Брянской области проживали 2982 человека с подтвержденным диагнозом.

В России сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В последнее время характер эпидемии изменился: в нее вовлекается социально благополучное население, и передача вируса происходит в основном половым путем. Так, на начало 2020 года в стране насчитывали 1452942 зараженных. Из них 365892 умерли.

Всемирный день борьбы со СПИДом традиционно «отмечают» 1 декабря. А накануне этой даты организуют акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». В этом году она стартовала в четверг, 26 ноября. Из-за пандемии коронавируса ее продут в онлайн-режиме, используя современные цифровые технологии.

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