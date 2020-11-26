Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 ноября 2020 года

Всего за минувшие сутки зафиксировали 135 новых заболевших. С болезнью справился 191 пациент, новых смертей не произошло. Фото: Татьяна АНТОЩЕНКОВА

В Брянской области на час ночи 26 ноября 2020 года новые случаи коронавируса выявили в 14 городах и районах. Больше всего эпизодов зафиксировали в Брянске: 87 заболевших. В Брянском районе диагноз поставили 25 жителям, в Карачевском – четырем. Коронавирусом заболел один иногородний пациент.

Всего за минувшие сутки зафиксировали 135 новых заболевших. С болезнью справился 191 пациент, новых смертей не произошло. В брянских лабораториях выполнили 2694 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии у 16581 человека подтвердили диагноз, вылечились 13574 жителя области. От коронавируса умерли 113 человек. Медицинские работники провели 288923 теста.

В Брянске продолжаются ежедневные рейды по общественным местам по выявлению нарушителей масочного режима. За сутки составили шесть административных протокола.

Комиссия посетила 114 магазинов, кафе, салонов красоты. По два безмасочника выявили в Бежицком и Володарском районах, по одному – в Советском и Фокинском.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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