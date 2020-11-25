Разрушители мифов: что нужно знать о сельской ипотеке

Фото: Россельхозбанк.

Продолжение. Начало - читайте материал от 18.11.2020 г.

В начале 2020 года стартовала программа льготной сельской ипотеки. Беспрецедентно низкая процентная ставка, государственное участие в программе, небывалая востребованность нового продукта, пандемия коронавируса как фон… Ажиотаж вокруг сельской ипотеки разгорелся нешуточный. Его искры стали причиной рождения мифов. Прольем на них свет.

Миф №4 «Для тех, кто занимается сельским хозяйством»

Конечно, не все горожане хотят быть фермерами. Но кому надоело жить в городе, кому хочется на свежий воздух, могут рассмотреть варианты приобретения, например, загородного домика. Подать заявку может любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Кредит на новостройку или вторичное жилье можно взять один раз в жизни.

«Психологически в период карантина желание улучшить свой быт, сформировать комфортные условия жизни и организации удаленной работы стало решающим фактором роста спроса, особенно на качественные объекты недвижимости от девелоперов с хорошей репутацией», - отметил директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru/. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

Миф №5 «Подрядчик обманет»

Бытует мнение, что в строительной сфере очень много недобросовестных подрядчиков, неизвестно кому доверить возведение своего будущего дома. Как не ошибиться?

Сельскую ипотеку можно оформить не только на покупку готового объекта недвижимости, но и на подрядное строительство своего дома с нуля и под ключ. Важно, что средства сельской ипотеки помогут и в том случае, когда необходимо продолжить уже начатое строительство дома.

Секрет успеха – выбор компании-застройщика из числа уже прошедших проверку и аккредитованных Банком, либо тех, кто продемонстрирует свою честность и прозрачность. В рамках сельской ипотеки к строительная организация должна соответствовать ряду требований. Например, их выручка должна быть не меньше 3 млн рублей за последний год. Опыт (существование компании) – не менее двух лет, а также наличие имущества на балансе. Только подрядчик со здоровой репутацией смело заключит договор, по которому обязуется в течение двух лет построить клиенту дом.

«Отличие льготной сельской ипотеки от других подобных в том, что от клиента не требуют дополнительного залога. Говоря простым языком, предметом залога становится только сам предмет сделки: сперва участок, затем, после строительства и постановки на кадастровый учет, сам дом. Получается, что после того, как вы откроете в Россельхозбанке расчетный счет, весь период строительства банк будет контролировать целевое расходование средств вашей подрядной организацией», - пояснил заместитель директора Брянского филиала Россельхозбанка Юрий Семерков.

А еще сельская ипотека – это больше, чем просто дача. Ведь, по условиям программы, тот дом, который возводится, строится так, чтобы в нем можно было жить круглый год.

Миф №6 «Бюрократия»

«Даже в период тотальной неопределённости в стране и мире, вызванный последствиями пандемии, поток желающих оформить льготную ипотеку продолжает расти. Так, уже в октябре мы выдали на 60% больше кредитов, чем в сентябре», - отметил директор Брянского филиала Андрей Седов.

Пакет документов для получения кредита стандартный без каких-либо сюрпризов. При оформлении в офисе РСХБ сделки по сельской ипотеке клиенты имеют возможность провести электронную регистрацию через сервис Банка. В этом случае документы подписываются при помощи цифровой подписи, после чего отправляются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. По итогам Россельхозбанк сообщает клиентам об успешной регистрации сделки.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором

АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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