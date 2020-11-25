Всего COVID-19 обнаружили в 14 городах и районах Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 135 жителей региона. Выздоровел 191 пациент, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 16581 человека подтвердили диагноз, вылечились 13574 жителя области. От коронавируса умерли 113 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2694 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 288923 раза.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. В областном центре обнаружили 87 заболевших. В Брянском районе диагноз поставили 25 жителям, в Карачевском – четырем. Коронавирусом заболел один иногородний пациент. Всего COVID-19 обнаружили в 14 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 ноября 2020 года:

— Брянск – 7036 (+87)

— Брянский район – 2028 (+25)

— Дятьковский район – 746 (+1)

— Карачевский район – 558 (+4)

— Жуковский район – 414

— Трубчевский район – 364 (+1)

— Клинцы – 366

— Комаричский район – 354 (+2)

— Унечский район – 334

— Новозыбков – 338 (+3)

— Стародубский район – 328 (+3)

— Сельцо – 321

— Выгоничский район – 318

— Фокино – 305

— Погарский район – 256 (+1)

— Брасовский район – 257

— Навлинский район – 273

— Климовский район – 246

— Почепский район – 224 (+1)

— Мглинский район – 222

— Суземский район – 179

— Дубровский район – 182 (+2)

— Клетнянский район – 175 (+1)

— Клинцовский район – 116

— Красногорский район – 104

— Суражский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Гордеевский район – 87

— Севский район – 89 (+1)

— Злынковский район – 86 (+2)

— Рогнединский район – 36

— Иногородние – 43 (+1).

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