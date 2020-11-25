Всего COVID-19 обнаружили в 14 городах и районах Брянщины.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 135 жителей региона. Выздоровел 191 пациент, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 16581 человека подтвердили диагноз, вылечились 13574 жителя области. От коронавируса умерли 113 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2694 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 288923 раза.
Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Брянске. В областном центре обнаружили 87 заболевших. В Брянском районе диагноз поставили 25 жителям, в Карачевском – четырем. Коронавирусом заболел один иногородний пациент. Всего COVID-19 обнаружили в 14 городах и районах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 ноября 2020 года:
— Брянск – 7036 (+87)
— Брянский район – 2028 (+25)
— Дятьковский район – 746 (+1)
— Карачевский район – 558 (+4)
— Жуковский район – 414
— Трубчевский район – 364 (+1)
— Клинцы – 366
— Комаричский район – 354 (+2)
— Унечский район – 334
— Новозыбков – 338 (+3)
— Стародубский район – 328 (+3)
— Сельцо – 321
— Выгоничский район – 318
— Фокино – 305
— Погарский район – 256 (+1)
— Брасовский район – 257
— Навлинский район – 273
— Климовский район – 246
— Почепский район – 224 (+1)
— Мглинский район – 222
— Суземский район – 179
— Дубровский район – 182 (+2)
— Клетнянский район – 175 (+1)
— Клинцовский район – 116
— Красногорский район – 104
— Суражский район – 102
— Жирятинский район – 94
— Гордеевский район – 87
— Севский район – 89 (+1)
— Злынковский район – 86 (+2)
— Рогнединский район – 36
— Иногородние – 43 (+1).
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