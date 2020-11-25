Сотрудник Брянскэнерго Борис Красовский стал Почетным донором России

Фото: "Россети Центр".

Специалист отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Климовского района электрических сетей филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Борис Красовский удостоен звания «Почетный донор России». Ему вручены «Удостоверение почетного донора России», нагрудный знак и Благодарность Губернатора Брянской области.

Фото: "Россети Центр".

Впервые Борис стал донором в 20 лет. С тех пор является обязательным участником «Дней донора», которые организуются ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови» и проходят в передвижных станциях переливания крови в районном центре - поселке Климово. Он сдал донорскую кровь более 40 раз, что является необходимым условием для того, чтобы получить звание «Почетный донор России».

«Очень приятно, что мне присвоено звание «Почетный донор России». Но я сдаю кровь не ради наград. Раз медицинские работники регулярно проводят такие благотворительные акции, значит, в пополнении банка донорской крови есть необходимость. Значит, есть люди, жизнь которых зависит от наличия этой крови. Самая большая награда за донорство – это знать, что ты причастен к спасению человеческих жизней», - говорит сотрудник Брянскэнерго.

Брянскэнерго, начиная с 2009 года, не реже двух раз в год совместно с ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови» организуют для энергетиков, работающих в областном центре «Дни донора». Более чем за 20 лет в них приняли участие более 700 человек, а банк донорской крови пополнился более чем на 400 литров крови.

Справка

Почётный донор России — нагрудный знак, учреждённый Правительством Российской Федерации, выражающий признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в России.