Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 декабря 2020 года

В Брянской области на час ночи 7 декабря коронавирусом заболели 176 жителей. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 7 декабря коронавирусом заболели 176 жителей. Выздоровел 291 пациент, четверо умерли.

В целом с начала пандемии в регионе у 18226 человек подтвердили диагноз, вылечились 15980 жителей области, умерли 149 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2723 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 317390 раз.

Новые случаи зафиксировали в 16 городах и районах. В лидерах по приросту заболеваемости Брянск (41), Комаричский (38), Брасовский (27) и Климовский (18) районы.

Фото: vk.com, официальный канал "Коронавирус. Оперштаб Брянской области". Фото: Анна ЛЕВКИНА

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