В Брянской области средняя зарплата достигла 31681 рубль

Прожить в регионе можно и на 11 тысяч 342 рубля - таков прожиточный минимум. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области средняя заработная плата по региону в сентябре 2020 года достигла 31681,3 рубля. По сравнению с сентябрем 2019 года она увеличилась на 6,9 процента. Такие данные опубликовали в Брянскстате.

За месяц она увеличилась на 455 рублей.

В третьем квартале 2020 года величина прожиточного минимума для жителей Брянской области составила 11 тысяч 342 рубля. Почти 14 процентов населения Брянской области, судя по официальным данным, получают даже меньше этой суммы.

С 1 января в регионе увеличат МРОТ. Он составит 12 тысяч 850 рублей.

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