Телефонные мошенники атаковали брянцев новыми способами

Злоумышленники сообщают, что клиенту одобрен кредит. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянцев предупредили о новых схемах мошенничества. О них в социальных сетях написал житель Погара, который попался на уловки злоумышленников. Таким способом обманули несколько жителей поселка. Это подтвердил сотрудник банка.

Мошенники звонят клиенту банка, называют человека по имени-отчеству. Они сообщают, что клиенту одобрен кредит. Человек говорит, что не подавал заявку. По словам мошенников, чтобы ее отменить нужны данные банковской карты.

"После оформления кредита злоумышленники убеждали жертв перевести деньги через приложение или банкомат на «специальный» счет или несколько счетов якобы для того, чтобы закрыть кредит или спасти деньги от мошенников, - предупреждает житель Погара. - Надеюсь статья предупредит подписчиков нашей группы от мошенничества такого рода".

В комментариях к посту брянцы описывают, как их пытались обмануть мошенники. Женщине позвонили с ее номера телефона. Представились сотрудником службы безопасности банка, сказали, что проверяют несанкционированные подключения к номеру телефона. Злоумышленник попросил представиться. Она в шутку сказала, что ее зовут Агния Львовна Барто. Видимо, мошенник любит читать, так как бросил трубку.

Еще одна жительница Погара бросила трубку после того, как ее попросили озвучить данные. Она перезвонила в банк. Там сообщили, что это были мошенники, и попросили заполнить заявление.

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