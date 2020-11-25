Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 ноября 2020 года

104 человека с коронавирусом находятся в реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На час ночи 25 ноября 2020 года число заболевших коронавирусом в Брянской области составляет 16446 человек. Из них 13383 пациента выздоровело. За прошедшие сутки зарегистрировали две новые смерти, общее число умерших от опасной инфекции - 113 человек.

В Брянской области к пациентам с коронавирусом выезжают 130 бригад скорой помощи. На дому брянцев лечат врачи из 39 поликлиник. В каждой из них сформировали мобильные бригады. На одну бригаду приходится около 30 пациентов.

Брянские школы ждут еженедельные проверки из-за коронавируса. Проверять будут, соблюдают ли санитарные правила в образовательных учреждениях. В противном случае предусмотрены высокие штрафы.

С 24 ноября сотрудники департамента здравоохранения будут проверять, получают ли брянцы бесплатные лекарства на дому.

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